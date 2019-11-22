Кориневич: Счастливые крымчане - картинка российской пропаганды

Антон Кориневич (Фото: пресс-служба президента)

У президента Владимира Зеленского уверены, что в Крыму большинство жителей не поддерживают "русский мир", а счастливые крымчане - это картинка российской пропаганды. Так считает представитель президента в Крыму Антон Кориневич, пишет LB.ua.

"Я уверен, что большинство крымчан не принимали участия в так называемом референдуме в 2014 году и не поддерживает то, что там произошло и происходит сегодня. <...> У нас есть каналы связи с крымчанами. И из этого общения не могу сказать, что они в восторге от политики РФ", - пояснил он.

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По словам чиновника, чтобы вернуть Крым, нужно заручиться поддержкой тамошних жителей, "которые ожидают нас"; военный путь деоккупации не рассматривается - только политико-дипломатический, как и по Донбассу.

"Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым - наш. Другой позиции быть не может. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках", - резюмировали у Зеленского.

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