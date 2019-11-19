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В НАТО уверены, что "крымский сценарий" с союзниками невозможен

В НАТО уверены, что "крымский сценарий" с союзниками невозможен - Фото
Йенс Столтенберг (фото - EPA)
19.11.2019, 16:16

Агрессивные действия России против Украины, по словам Столтенберга, стали "спусковым крючком" для укрепления альянса

Агрессия России против Украины заставила НАТО укрепить свои позиции, и теперь в альянсе уверены, что "крымский сценарий" невозможен для их союзников. Об этом в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

По его словам, страны НАТО делают крупные инвестиции в коллективную оборону.

"Наши действия не направлены против какой-то конкретной страны. Но нет никаких сомнений: если один союзник будет подвергаться атаке, весь альянс на это ответит. Такое понимание помогает избегать конфликтов и сохранять мир", - сказал Столтенберг.

Агрессивные действия России против Украины, по его словам, стали "спусковым крючком" для укрепления и адаптации альянса к новым угрозам.

"Все это направляет абсолютно четкий сигнал: то, что произошло в Крыму, не сможет произойти против кого-либо из наших союзников. Не может быть почвы для недоразумений или для недооценки по этому поводу - мы не позволим такой ситуации произойти", - подчеркнул Столтенберг.

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