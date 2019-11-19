В НАТО прокомментировали возвращение Россией украинских кораблей

Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба президента Украины)

Передача Украине захваченных в Керченском проливе кораблей Военно-морских сил может положительно повлиять на имплементацию Минских соглашений. Об этом в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ.

По его словам, вернуть корабли РФ должна была уже давно, поскольку захватила их незаконно.

"Я приветствую тот факт, что эти корабли, наконец, были возвращены. Это также соответствует международным обязательствам России. Я думаю, что это хорошая новость. Будем надеяться, что это поможет достичь определенного прогресса в осуществлении Минских соглашений и поддержать усилия в нормандском формате, направленные на то, чтобы найти устойчивое политическое решение для кризиса в Украине", - сказал генсек Альянса.

Он также сообщил, что эту тему обсудят главы МИД стран НАТО время встречи в среду. Столтенберг добавил, что РФ должна разрешить свободу судоходства в Азовском море, в том числе - в Керченском проливе.

В понедельник, 18 ноября состоялась передача Украине трех кораблей украинских Военно-морских сил, которые в ноябре 2018 года были атакованы и захвачены российскими боевыми кораблями. В дальнейшем украинские суда ожидает экспертиза

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