У Зеленского назвали три шага для возвращения Крыма

Антон Кориневич: скриншот видео Крым.Реалии

Постоянный представитель президента Владимира Зеленского в АР Крым Антон Кориневич заявил на брифинге, что для деоккупации Крыма власть сконцентрируется на трех приоритетах: разработке законодательной базы, информационной политике и защите прав местного населения.

Так, в законодательной сфере власть будет пытаться искоренить "дискриминационные положения в отношении крымчан".

В информационной – создавать для крымчан образовательные и культурные инициативы.

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"Это важно - поднимать тему Крыму как в наших национальных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории", - объяснил Кориневич суть приоритета информполитики.

В рамках третьего, правозащитного приоритета, Кориневич предлагает "содействовать крымчанам в получении паспорта или временного жилья, а также в других вопросах"

30 октября Зеленский заявил , что е диного решения по Донбассу и Крыму никогда не будет.Об этом он сказал, представляя стратегию реинтеграции оккупированных Россией территорий.

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