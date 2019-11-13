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У Зеленского назвали три шага для возвращения Крыма

У Зеленского назвали три шага для возвращения Крыма - Фото
Антон Кориневич: скриншот видео Крым.Реалии
13.11.2019, 16:12

Антон Кориневич предлагает подходить к проблеме деоккупации комплексно

Постоянный представитель президента Владимира Зеленского в АР Крым Антон Кориневич заявил на брифинге, что для деоккупации Крыма власть сконцентрируется на трех приоритетах: разработке законодательной базы, информационной политике и защите прав местного населения.

Так, в законодательной сфере власть будет пытаться искоренить "дискриминационные положения в отношении крымчан".

В информационной – создавать для крымчан образовательные и культурные инициативы.

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"Это важно - поднимать тему Крыму как в наших национальных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории", - объяснил Кориневич суть приоритета информполитики.

В рамках третьего, правозащитного приоритета, Кориневич предлагает "содействовать крымчанам в получении паспорта или временного жилья, а также в других вопросах"

  • 30 октября Зеленский заявил, что единого решения по Донбассу и Крыму никогда не будет.Об этом он сказал, представляя стратегию реинтеграции оккупированных Россией территорий.

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Крым антон кориневич деоккупация Владимир Зеленский
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