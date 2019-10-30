Зеленский: Единого решения по Донбассу и Крыму никогда не будет

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Отсутствие среди украинцев общего видения реинтеграции Донбасса и Крыма парализует действия власти. Об этом президент Владимир Зеленский заявил сегодня на форуме в Мариуполе.

Он привел данные соцопросов о том, что 21% украинцев за продолжение боевых действий для победы, 20% - за экономическую и территориальную блокаду, 22% - за переговоры по особому статусу ОРДЛО в составе Украины, 10% - за отказ от территорий, 26% не определились.

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При этом 80% хотят прекращения войны.

"Единого решения, которое удовлетворит всех, я уверен, никогда не будет. Но мы должны найти вариант, который поддержит абсолютное большинство. Общество должно понимать и соглашаться с условиями реинтеграции Донбасса и Крыма, с принципами переходного правосудия. Отсутствие общего видения парализует наше движение", - подчеркнул он.

По его мнению, появлению общего видения мешает страх.

"Люди здесь боятся возможной амнистии, сохранения серой криминализированной зоны, принятия Донбасса и Крыма на условиях России, что равно капитуляции. Обычных людей на неподконтрольных территориях пугает сведение счетов, агрессивное навязывание по языковым и культурным вопросам, дискриминация, отношение как к украинцам второго сорта", - сказал он.

Причиной такого страха Зеленский назвал манипуляции пропагандистов и фейковые новости.

ассказал о четырех составляющих стратегии безопасной реинтеграции временно оккупированного Донбасса и Крыма. Сегодня президент р

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