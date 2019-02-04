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04.02.2019, 12:28

Украинцы назвали основные угрозы для страны - опрос

Украинцы назвали основные угрозы для страны - опрос - Фото
Иллюстративное фото (pixabay)

По последнему опросу, украинцев более всего заботит массовая миграция из страны, экономический упадок и обнищание населения

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Согласно последнему опросу, проведенному центром Социальный мониторинг, Украинским институтом социальных исследований им. Яременка, компанией Инфо Сапиенс и социологической группой Рейтинг, украинцев наиболее беспокоит массовый выезд сограждан за границу (52%), экономический упадок страны (52%) и обнищание населения (47%).

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Регионально, выезд украинцев за границу больше всего беспокоит жителей Юга - 66%.  Второе место в условном "рейтинге" поделили между собой Галичина и центр Украины. Также среди всей Украины экономическим упадком страны и обнищанием населения наиболее обеспокоены "южане".  

По возрасту, ситуация оказалась не такой однозначной: вопрос выезда украинцев за рубеж волнует по большей мере молодых людей. Экономическим упадком обеспокоены преимущественно граждане 40-49 лет, а обнищание населения волнует тех, кому уже исполнилось 60 лет. 

Среди тех, кто определился с выбором на будущих президентских выборах, ситуация выглядит следующим образом:

Опрос проведен в период с 19 по 30 января 2019 года включительно среди 10 тысяч украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки - не более 1%.

Также украинцы рассказали, за кого бы они проголосовали на выборах и готовы ли они выйти на протесты для отстаивания своих интересов.

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Теги: экономика, опрос, миграция, обнищание
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