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04.02.2019, 11:50

Менее половины украинцев готовы протестовать в защиту своих прав

Менее половины украинцев готовы протестовать в защиту своих прав - Фото
Фото: LIGA.net

Только 37% опрошенных социологами граждан Украины готовы участвовать в акциях протеста по отстаиванию своих интересов

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Менее половины украинцев готовы участвовать в акциях протеста по отстаиванию своих прав и интересов. К такому выводу пришли социологи центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко, компании Инфо Сапиенс и социологической группы Рейтинг.

37% опрошенных ими граждан Украины готовы протестовать в случае необходимости.


График: группа Рейтинг
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За последние несколько месяцев уровень протестных настроений снизился (в ноябре таких опрошенных было 52%).

Самый высокий уровень протестности социологи зафиксировали в Галичине, самый низкий - в Донбассе.

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Теги: акция протеста, протест, опрос, социология
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