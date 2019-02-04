Менее половины украинцев готовы протестовать в защиту своих прав

Фото: LIGA.net

Менее половины украинцев готовы участвовать в акциях протеста по отстаиванию своих прав и интересов. К такому выводу пришли социологи центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко, компании Инфо Сапиенс и социологической группы Рейтинг.

37% опрошенных ими граждан Украины готовы протестовать в случае необходимости.



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График: группа Рейтинг

За последние несколько месяцев уровень протестных настроений снизился (в ноябре таких опрошенных было 52%).

Самый высокий уровень протестности социологи зафиксировали в Галичине, самый низкий - в Донбассе.