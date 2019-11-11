Сивохо озвучил "первый шаг" для реинтеграции Донецка и Луганска

Сергей Сивохо (Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook)

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо заявил, что первым шагом в вопросе рентеграции оккупированных территорий Донбасса должно стать улучшение условий пересечения контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Я считаю, чем человечнее мы будем относиться к людям, пересекающим КПВВ, чем лучше условия мы будем для них создавать, тем мы выше поднимем реноме своей страны. Пускай люди, попадая к нам, видят, что о них помнят, о них заботятся. Я считаю, что это один из самых главных вопросов, быстрых шагов сейчас", - сказал Сивохо.

По его словам, на подъездах к КПВВ "уходят на другой план равенство и единство". "Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимые перечни каких-то предметов, разрешенных к провозу - это все давит на человека", - пояснил он.

Сивохо подчеркнул важность вопросов, связанных с безопасностью, но в этом контексте сказал о риске потери людей. Говоря о возможном упрощении условий перехода КПВВ, Сивохо сказал: "Это видимый глазами сразу результат. И это будет здорово, это первый шаг".

21 октября стало известно о назначении экс-продюсера Квартала-95 советником секретаря СНБО Алексея Данилова. Как рассказал сам Сивохо, на новой должности он будет отвечать за гуманитарную политику, а также за "работу с людьми и смыслами".

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