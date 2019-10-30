Сивохо: В ОРДЛО готовы идти на выборы от Слуги народа

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Советник секретаря СНБО рассказал о загадочной "социологии" команды Зеленского на оккупированном Донбассе

Бывший комик, а сейчас советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что команда президента Владимира Зеленского провела некие электоральные замеры на оккупированных территориях Донбасса. При этом он отказался называть цифры. Об этом Сивохо сказал в интервью Lb.ua.

На вопрос, правда ли, что команда Зеленского проводила опрос в ОРДЛО, Сивохо ответил: "Да".

На просьбу рассказать подробнее он ответил отказом.

На вопрос, каким образом команде президента удалось опросить жителей оккупированных территорий, ведь на протяжении пяти лет это не могла сделать ни одна украинская социологическая компания, Сивохо ответил: "Ага, сейчас я вам сдам наших людей, которые там работали".

При этом он заявил, что "есть люди, которые, находясь там, готовы идти на выборы от Слуги народа". Сивохо уверяет, что они не боятся озвучивать свою позицию.

Автор интервью отметила, что ранее получала информацию о существовании "особой социологии" команды Зеленского на Донбассе, но проверить ее не было возможности.

25 октября глава Центризбиркома Олег Диденко заявил, что сейчас невозможно провести выборы на временно оккупированной территории Донбасса.

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Теги: Слуга народа, Донбасс, опрос, социология, Сергей Сивохо
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