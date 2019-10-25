Новый глава ЦИК Диденко: Выборы на Донбассе сейчас невозможны

Олег Диденко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сейчас невозможно провести выборы на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом изданию Фокус заявил глава Центризбиркома Олег Диденко.

"Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент - нет", - сказал он.

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По словам нового главы ЦИК, сначала там нужно обеспечить безопасность: взять под контроль госграницу и вывести из региона иностранные вооруженные формирования.

"У нас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, в котором четко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон", - отметил он.

Но в том случае, если в ОРДЛО будет обеспечена безопасность работы органов госвласти, Диденко "теоретически не исключает", что возможно проведение местных выборов и выборов на Донбассе в одно время (сейчас запланированы на 25 октября 2020 года, - ред.).

"(Но) Практически - не вижу. Надо понимать, о каких сроках мы говорим. Будет ли завершена реформа административно-территориального устройства? Каким образом будет проходить процесс деоккупации?" - сказал он.

Смогут ли "моторолы и гиви" пройти в Раду при выборах в ОРДЛО, объяснил ранее глава МИД Вадим Пристайко.

Воевать, заморозить, дать автономию или отделить: опрос о том, что делать с ОРДЛО.

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