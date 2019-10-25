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Новый глава ЦИК Диденко: Выборы на Донбассе сейчас невозможны

Новый глава ЦИК Диденко: Выборы на Донбассе сейчас невозможны - Фото
Олег Диденко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.10.2019, 13:07

По словам Олега Диденко, сейчас существует много объективных факторов, которые делают невозможным проведение избирательного процесса в ОРДЛО

Сейчас невозможно провести выборы на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом изданию Фокус заявил глава Центризбиркома Олег Диденко.

"Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент - нет", - сказал он.

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По словам нового главы ЦИК, сначала там нужно обеспечить безопасность: взять под контроль госграницу и вывести из региона иностранные вооруженные формирования.

"У нас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, в котором четко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон", - отметил он.

Но в том случае, если в ОРДЛО будет обеспечена безопасность работы органов госвласти, Диденко "теоретически не исключает", что возможно проведение местных выборов и выборов на Донбассе в одно время (сейчас запланированы на 25 октября 2020 года, - ред.).

"(Но) Практически - не вижу. Надо понимать, о каких сроках мы говорим. Будет ли завершена реформа административно-территориального устройства? Каким образом будет проходить процесс деоккупации?" - сказал он.

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