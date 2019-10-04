Новый глава Центризбиркома о выборах в Донбассе: Вопрос к Раде

Олег Диденко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новый глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко ответил на вопрос о проведении выборов в оккупированных районах Донбасса, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, в этом процессе требуется законодательное обеспечение.

"По большому счету проведение выборов на временно оккупированной территории – это не вопрос к ЦИК в тех условиях, которые существуют у нас сегодня, это больше вопрос к законодателям", - сказал Диденко после окончания сегодняшнего заседания нового состава ЦИК.

Сегодня Диденко был избран новым главой комиссии. Ранее в этот день парламент сформировал новый состав ЦИК : список.

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