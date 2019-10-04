В США сказали, что требуется от России до выборов в Донбассе

Блокпост Станица Луганская (фото - Юрий Клименко/Facebook)

До того, как в оккупированных Россией районах Донбасса пройдут местные выборы, страна-агрессор должна выполнить свои обязальства в рамках минских соглашений. Об этом заявила заместитель политического советника миссии США при ОБСЕ Лейн Дарнелл Баль на заседании в Вене, пишет Укринформ.

По ее словам, речь идет о выводе российских войск, разоружении и расформировании незаконных вооруженных формирований.

"Мы призываем Россию выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений, включая полное соблюдение режима прекращения огня, вывод войск и прекращение поддержки, разоружение и расформирование незаконных вооруженных формирований в так называемых народных республиках, перед тем, как продвигаться с местными выборами на востоке Украины", - заявила американский дипломат.

Она также добавила, что последние события в Донбассе обнадеживают. В качестве примера представитель США привела снижение уровня насилия после перемирия 21 июля, ремонт моста в Станице, прогресс в разминировании. При этом в США надеются на дальнейшую деэскалацию, в том числе - разведение войск в Золотом и Петровском.

"Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши связанные с Минском санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства. Отдельные санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - заверила дипломат.

1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера

МИД Германии сообщил, что минские соглашения не могут считаться выполненными , пока не будет восстановлен полный территориальный суверенитет и целостность Украины в Донецкой и Луганской областях. МИД Франции также отреагировал на согласование формулы Штайнмайера. 3 октября

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