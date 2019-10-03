Евросоюз назвал условия, при которых возможны выборы в Донбассе

Евросоюз (фото - depositphotos.com)

В Евросоюзе приветствовали одобрение формулы Штайнмайера и еще раз подчеркнули, что местные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны проходить в соответствии с украинским законодательством после создания надлежащих условий для безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, обнародованного сегодня, 3 октября, во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

"Мы раз указываем на то, что местные выборы в отдельных районах на Донбассе должны проводиться в рамках законодательства Украины, после создания надлежащих безопасностный условий на местах, согласно соответствующим стандартам ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ, с соблюдением методологии мониторинга выборов БДИПЧ и с обеспечением полного доступа и свободы мониторинга за местными выборами ", - отметили в Евросоюзе.

В ЕС также сообщили, что ожидают новых встреч в нормандской формате, подчеркнув свою неизменную поддержку работы нормандского формата, трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию реализации минских договоренностей.

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