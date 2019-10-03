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Франция отреагировала на согласование формулы Штайнмайера

Франция отреагировала на согласование формулы Штайнмайера - Фото
МИД Франции (фото - twitter/AFP)
03.10.2019, 06:22

В МИД Франции прокомментировали согласование формулы Штайнмайера в Минске

Министерство иностранных дел Франции приветствовало согласование формулы Штайнмайера на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Франции.

В МИД Франции назвали это прогрессом в реализации минских соглашений, а атмосферу переговоров с участием Украины, РФ и ОБСЕ - конструктивной.

"Условия для вступления в силу будущего статуса Донецкой и Луганской областей были уточнены, и вывод вооруженных сил из трех районов был согласован сторонами. Франция приветствует эти достижения, чему способствовали интенсивные переговоры, проведенные в последние недели в нормандском формате между Францией, Германией, Украиной и Россией. В настоящее время сложились условия для предстоящего проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате с целью достижения прогресса в направлении прочного урегулирования конфликта в Украине", - отмечается в заявлении МИД.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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