Меркель назвала место проведения нормандской встречи

Встреча четырех лидеров стран нормандской четверки пройдет в Париже. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге в среду, пишет Интерфакс-Украина.
"Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", - сказала она.
Сегодня стало известно, что страна-агрессор Россия поставила новое условие для проведение встречи президентов Украины, Франции, Германии и РФ.
Отметим, предыдущие переговоры лидеров четырех стран прошли в Берлине 19 октября 2016 года.
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