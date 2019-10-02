Меркель назвала место проведения нормандской встречи

Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Встреча четырех лидеров стран нормандской четверки пройдет в Париже. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге в среду, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", - сказала она.

Сегодня стало известно, что страна-агрессор Россия поставила новое условие для проведение встречи президентов Украины, Франции, Германии и РФ.

Отметим, предыдущие переговоры лидеров четырех стран прошли в Берлине 19 октября 2016 года.

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