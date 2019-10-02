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Кремль поставил новое условие для встречи нормандской четверки

Кремль поставил новое условие для встречи нормандской четверки - Фото
Владислав Сурков (фото - скриншот видео)
02.10.2019, 12:45

По словам помощника президента РФ, до отвода войск в Петровском и Золотом возможна лишь встреча глав МИД нормандской четверки, а не лидеров формата

Россия настаивает, что дата нового саммита лидеров нормандского формата определится не ранее, чем будут отведены войска на участках линии разграничения огня в Донбассе в Петровском и Золотом. Это следует из заявления помощника президента РФ Владислава Суркова российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС.

"Окончательное согласование даты саммита нормандской четверки произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом", - сказал он.

Один из архитекторов оккупации востока Украины считает, что "при нормальном развитии событий" на это уйдет около двух недель. Вчера Минске сообщили, что процесс на этих участках начнется 7 октября.

Вчера разведение войск в этих районах анонсировал президент Владимир Зеленский. Он считает, что в Станице Луганской это уже состоялось, и предложил развести войска по всей линии разграничения.

Золотое на карте региона:

Петровское на карте региона:

Что сейчас записано в законе об особом статусе Донбасса, и что могут в нем поменять, объяснил экс-нардеп Мустафа Найем.

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Золотое нормандский формат Петровское разведение войск
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