Согласование формулы Штайнмайера: реакция МИД России

Мария Захарова (фото - ЕРА)

В Министерстве иностранных дел страны-агрессора России "положительно оценили" согласование формулы Штайнмайера на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова у себя в Facebook.

"Позитивно оцениваем согласование контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом", - отметила Захарова.

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По ее словам, РФ надеемся, это создаст "соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей".

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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