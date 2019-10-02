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Глава ОБСЕ отреагировал на согласование формулы Штайнмайера

Глава ОБСЕ отреагировал на согласование формулы Штайнмайера - Фото
Мирослав Лайчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.10.2019, 10:42

Мирослав Лайчак поприветствовал "позитивные новости" с вчерашнего заседания ТКГ в Минске

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствует согласование формулы Штайнмайера в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом Лайчак написал в Twitter

"Приветствую позитивные новости с сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, связанные с разведением (войск - ред.) и формулой Штайнмайера. Обязательства по минским соглашениям должны быть выполнены и мир достигнут!", - написал глава ОБСЕ. 

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формула штайнмайера Мирослав Лайчак
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