Глава ОБСЕ отреагировал на согласование формулы Штайнмайера

Мирослав Лайчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствует согласование формулы Штайнмайера в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом Лайчак написал в Twitter.

"Приветствую позитивные новости с сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, связанные с разведением (войск - ред.) и формулой Штайнмайера. Обязательства по минским соглашениям должны быть выполнены и мир достигнут!", - написал глава ОБСЕ.

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