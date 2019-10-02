Текста нового закона об особом статусе Донбасса нет - Арахамия

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нет ни текста нового закона об особом статусе для Донбасса, ни проекта, ни даже концепции такого документа. Об этом заявил в кулуарах парламента председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, такой закон невозможно принять "за короткое время".

"Сейчас нет ни текста, ни даже концепта нового закона. Что мы будем обсуждать сейчас, когда нет... Я не знаю (когда будет обсуждение законопроекта, - ред.). Есть субъект законодательной инициативы: это может быть Офис президента, Кабмин, группа депутатов. Никто из них еще не вышел с законодательной инициативой", - заявил Арахамия.

Он обещает, что у общества будет "очень много возможностей высказываться на улице, протестовать, если что-то не нравится, работать с депутатами, в комитетах, экспертами" - применительно к будущему законопроекту.

Нардеп также посоветовал "снизить градус этой дискуссии, потому что сейчас ничего не происходит" и "не смотреть российские СМИ".

Что именно сейчас записано в законе об особом статусе Донбасс, и что могут в нем поменять, объяснил экс-нардеп Мустафа Найем.