Дипломаты США призвали вернуть Украине контроль над всей границей

В посольстве США в Украине отреагировали на решение переговорной группы в Минске по Донбассу. Об этом идет речь в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.
"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей", - заявили в посольстве.
Там же подчеркнули, что свободные и честные выборы в Донбассе требуют вывода оттуда российских гибридных войск, а также создания безопасной среды.
"Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю", - отметили дипломаты.
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