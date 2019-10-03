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Дипломаты США призвали вернуть Украине контроль над всей границей

Дипломаты США призвали вернуть Украине контроль над всей границей - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
03.10.2019, 20:02

Страну-агрессора в американском посольстве призывают "проявить политическую волю"

В посольстве США в Украине отреагировали на решение переговорной группы в Минске по Донбассу. Об этом идет речь в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей", - заявили в посольстве.

Там же подчеркнули, что свободные и честные выборы в Донбассе требуют вывода оттуда российских гибридных войск, а также создания безопасной среды. 

"Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю", - отметили дипломаты.

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольных территориях возможны только после выведения российских военных и возвращения Украине контроля над ее границей.
  • В то же время боевики террористических организаций ЛНР и ДНР заявили, что "никакого контроля над границей киевская власть не получит".
  • В МИД Германии считают, что возврат Украине контроля над собственной границей в качестве предпосылки для проведения выборов в оккупированном Донбассе - это вопрос, "по которому еще нужна договоренность". 

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