Дипломаты США призвали вернуть Украине контроль над всей границей

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В посольстве США в Украине отреагировали на решение переговорной группы в Минске по Донбассу. Об этом идет речь в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей", - заявили в посольстве.

Там же подчеркнули, что свободные и честные выборы в Донбассе требуют вывода оттуда российских гибридных войск, а также создания безопасной среды.

"Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю", - отметили дипломаты.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил , что выборы на неподконтрольных территориях возможны только после выведения российских военных и возвращения Украине контроля над ее границей.

В то же время боевики террористических организаций ЛНР и ДНР заявили , что "никакого контроля над границей киевская власть не получит".

В МИД Г ермании считают , что возврат Украине контроля над собственной границей в качестве предпосылки для проведения выборов в оккупированном Донбассе - это вопрос, "по которому еще нужна договоренность".

Читайте также: Бессмертный: РФ не интересует вывод боевиков, ей нужны выборы