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У Зеленского отреагировали на "не дадим границу" главарей Л/ДНР

У Зеленского отреагировали на "не дадим границу" главарей Л/ДНР - Фото
Богдан Яременко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.10.2019, 13:32

Украина не собирается вести переговоры с кем-либо на временно оккупированных территориях - только с Россией, подчеркнул нардеп Богдан Яременко

Украина ведет переговоры с Москвой и игнорирует заявления боевиков из подконтрольных Кремлю оккупационных администраций в Донбассе. Об этом, комментируя слова главарей террористов ДНР/ЛНР о том, что Киеву якобы не вернут ныне неподконтрольный участок границы с РФ на востоке, сказал глава комитета Рады по внешней политике Богдан Яременко, пишут Новости Донбасса.

"Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ. Все остальное - это блеф и игра", - коротко ответил нардеп Слуги народа на вопрос о заявлениях террористов, которые опубликовали в том числе и некоторые украинские СМИ.

Справка. Сегодня марионетки Кремля в Донецке и Луганске заявили, что "когда он (президент Владимир Зеленский, - ред.) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит".

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