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Возврат Украине контроля над границей нужно обсуждать - Германия

Возврат Украине контроля над границей нужно обсуждать - Германия - Фото
Фото: ЕРА
02.10.2019, 18:36

В правительстве ФРГ призвали не преувеличивать значение формулы Штайнмайера

В Германии заявили, что возврат Украине контроля над собственной границей в качестве предпосылки для проведения выборов в оккупированном Донбассе - это вопрос, "по которому еще нужна договоренность". Об этом сказал представитель МИД ФРГ Райнер Бреуль на брифинге в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа.

Он подчеркнул, что формула Штайнмайера касается лишь одного из аспектов мирного урегулирования, поэтому не надо преувеличивать ее значение.

"Здесь есть определенное недоразумение: в самой формуле Штайнмайера речь идет исключительно о последовательности предоставления особого статуса регионам и проведения местных выборов", - сказал Бреуль.

На вопрос, считает ли правительство Германии, что обязательным условием проведения выборов в Донбассе является возврат Украине контроля над ее границей, представитель ФРГ сказал: "Это вопрос, который еще требует обсуждения, по которому еще нужна договоренность".

Он добавил, что следующие шаги требуют "тяжелых компромиссов". При этом минские соглашения должны оставаться дорожной картой, подчеркнул Бреуль.

  • Ранее Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольных территориях возможны только после выведения российских военных и возвращения Украине контроля над ее границей.
  • В то же время боевики террористических организаций ЛНР и ДНР заявили, что "никакого контроля над границей киевская власть не получит".
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Германия Донбасс граница формула штайнмайера
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