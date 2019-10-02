Возврат Украине контроля над границей нужно обсуждать - Германия

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В Германии заявили, что возврат Украине контроля над собственной границей в качестве предпосылки для проведения выборов в оккупированном Донбассе - это вопрос, "по которому еще нужна договоренность". Об этом сказал представитель МИД ФРГ Райнер Бреуль на брифинге в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа.

Он подчеркнул, что формула Штайнмайера касается лишь одного из аспектов мирного урегулирования, поэтому не надо преувеличивать ее значение.

"Здесь есть определенное недоразумение: в самой формуле Штайнмайера речь идет исключительно о последовательности предоставления особого статуса регионам и проведения местных выборов", - сказал Бреуль.

На вопрос, считает ли правительство Германии, что обязательным условием проведения выборов в Донбассе является возврат Украине контроля над ее границей, представитель ФРГ сказал: "Это вопрос, который еще требует обсуждения, по которому еще нужна договоренность".

Он добавил, что следующие шаги требуют "тяжелых компромиссов". При этом минские соглашения должны оставаться дорожной картой, подчеркнул Бреуль.