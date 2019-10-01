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Бессмертный: РФ не интересует вывод боевиков, ей нужны выборы

Бессмертный: РФ не интересует вывод боевиков, ей нужны выборы - Фото
Роман Бессмертный (Фото: скриншот 24 канал/YouTube)
01.10.2019, 19:48

Дипломат убежден, что агрессор хочет от Украины "подпись под словом "выборы"

Стране-агрессору России неинтересна тема вывода своей военной техники с оккупированных территорий Донбасса, им нужно, чтобы Украина согласилась на проведение выборов в ОРДЛО на ее условиях. Такое мнение в эфире радио НВ высказал экс-представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

"Россию не интересует вопрос вывода вооруженных сил. Их интересует, чтобы Украина где-то и когда-то черкнула свою подпись под словом "выборы". Когда Россия это получит, то я даже не сомневаюсь, что они пойдут на тот путь, на который они пошли по Крыму. Выборы будут проведены", - пояснил дипломат.

Аналогично РФ не интересует и мнение ОБСЕ, убежден Бессмертный. "Что скажет ОБСЕ, их мало интересует. Тем более, мы видели ситуацию по ПАСЕ. Неужели кто-то сомневается, что в ОБСЕ другая ситуация?", - сказал он.

  • 1 октября Зеленский сообщил, что Украина согласилась с формулой Штанмайера. Об этом, по словам президента, договорились на переговорах в Минске.
  • Также он анонсировал разведение войск еще на двух участках в Донбассе.

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