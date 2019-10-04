Новый ЦИК избрал главу

Олег Диденко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главой Центральной избирательной комиссии избран Олег Диденко. Об этом передает корреспондент LIGA.net.

Сегодня, 4 октября, прошло первое заседание нового состава Центризбиркома. На повестке дня был вопрос избрания председателя, двух заместителей главы и секретаря комиссии.

По итогам тайного голосования за Диденко проголосовали все присутствующие на заседании 16 членов комиссии (в том числе сам Диденко). Юрий Буглак находится в командировке, поэтому еще не зачитал присягу и не вступил в должность.

Заместителями председателя стали Сергей Дубовик (квота ОПЗЖ) и Виталий Плукарь (квота Слуги народа). А секретарем комиссии - Елена Гатауллина (СН).

Диденко - член ЦИК предыдущего состава по квоте партии УДАР. В 2008-2014 годах занимался частной юридической практикой. В 2007-2010 годах – исполнительный директор юридической группы Коллегиум. В 2007 году - первый замглавы юрдепартамента исполкома партии Народный союз Наша Украина. В период с 2003 по 2014 год работал помощником нардепов Давида Жвании, Николая Катеринчука, Романа Бессмертного, Владислава Каськива и Валерия Ищенко. В новый ЦИК его делегировала фракция Слуга народа.

13 сентября 2019 года Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и уволила весь состав ЦИК.

Гражданская сеть ОПОРА выступила с , в котором заявили, что роспуск ЦИК неприемлем и дискредитирует Комиссию. заявлением , в котором заявили, что роспуск ЦИК неприемлем и дискредитирует Комиссию.

Сегодня парламент сформировал новый состав комиссии: список.

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