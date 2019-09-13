Рада распустила ЦИК - кто и как голосовал

Верховная Рада (фото - depositphotos.com)

13 сентября Верховная Рада рассмотрела представление президента Владимира Зеленского об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии. За роспуск Центризбиркома проголосовали 341 депутатов.

Теперь фракции должны не позже следующего дня предложить президенту новый персональный состав ЦИКа, после чего Зеленский на протяжение трех дней должен внести в Раду представление о персональном составе Центризбиркома.

Ранее лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия выражал уверенность в том, что Рада соберет 300 голосов под это решение.

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