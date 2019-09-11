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В ЦИК отреагировали на желание президента распустить Комиссию

В ЦИК отреагировали на желание президента распустить Комиссию - Фото
Центризбирком (фото - ЕРА)
11.09.2019, 22:06

Комиссия озвучила свою позицию по высказанным Зеленский претензиям к ее работе

Центральная избирательная комиссия выразила свою позицию в ответ на рекомендацию комитета ВР парламенту рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава ЦИК.

Относительно претензий по отказам в регистрации кандидатов, в ЦИК ответили, что Комиссия не имеет определенных законом полномочий проверять сведения, которые предоставляют кандидаты относительно их места работы, адреса, образования и других персональных данных. Судебная практика по этим вопросам разная и ни одно из судебных решений не содержит ссылки на предвзятость Комиссии.

Насчет вопросов, касающихся указания кандидатами недостоверной информации о принадлежности к определенной политической партии: ЦИК неоднократно заявляла такой практике, и в то же время у нее нет юридически установленных рычагов для ее недопущения. 

Далее в заявлении Комиссии объясняют сложности ситуаций, сложившихся в двух одномандатных избирательных округах, по которым у президента возникли вопросы.

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