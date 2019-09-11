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"Политическое решение". Слипачук о возможном роспуске ЦИК

"Политическое решение". Слипачук о возможном роспуске ЦИК - Фото
Татьяна Слипачук (фото - facebook.com UACEC)
11.09.2019, 16:58

11 сентября профильный комитет Рады дал добро на роспуск Центризбиркома

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук считает политическим возможное увольнение парламентом всего состава Центризбиркома. Об этом она сообщила журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

По мнению Слипачук, решение Рады о роспуске ЦИК может поставить под сомнение легитимность проведения последних избирательных кампаний.

"Увольнение всего состава Центральной избирательной комиссии должно иметь под собой очень серьезные мотивы. Если увольняется вся ЦИК, значит она делала что-то такое, что подрывает основы Конституции, государственного устройства, правомерности и легитимности избирательного процесса", - объясняет она.

"Я считаю это существенно политическим решением, которое соответствует определенной политической стратегии", - заявила Слипачук.

Она надеется, что парламент будет рассматривать представление президента Владимира Зеленского по юридической, фактической, практической и международной сути.

Слипачук отметила, что ЦИК будет делать все возможное, чтобы доказать безосновательность мотивировочной части представления Зеленского. В тоже время, если парламент таки уволит членов ЦИКа, лично она не собирается обращаться в суд.

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верховная рада Владимир Зеленский цик роспуск татьяна слипачук
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