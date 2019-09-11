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ОПОРА о роспуске ЦИК: Это неприемлемо и дискредитирует Комиссию

ОПОРА о роспуске ЦИК: Это неприемлемо и дискредитирует Комиссию - Фото
Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 18:03

В заявлении говорится, что высший орган администрирования выборов превращается в заложника политической конъюнктуры

Гражданская сеть ОПОРА выступила с заявлением в связи с возможным досрочным роспуском Центральной избирательной комиссии. 

В заявлении говорится, что высший орган администрирования выборов превращается в заложника политической конъюнктуры, вне зависимости от наличия или отсутствия оснований для признания системных грубых нарушений, или противоправных действий с его стороны.

ОПОРА заявляет, что такая практика неприемлема и может системно и навсегда дискредитировать Комиссию как институт, а вместе с ней и ход любых выборов, и может ставить под сомнение их результат.

Отмечается, что 7-летний срок полномочий для членов комиссии закладывался в профильный закон по логике обеспечения беспристрастности этого органа, и соответствует Кодексу надлежащей практики в избирательных делах Венецианской комиссии. Надлежащие практики определяют, что члены избирательных комиссий не могут быть отозваны по собственному усмотрению органами, которые их назначают.

В ОПОРЕ считают, что практика сокращения или, наоборот, пролонгации без должных на то оснований каденции членов комиссии ставит под сомнение ее нейтральность и возможность действовать исключительно в рамках закона, а не партийных интересов.

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