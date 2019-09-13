Сегодня Рада может распустить ЦИК - Арахамия

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада намерена в пятницу, 13 сентября, рассмотреть представление президента Владимира Зеленского об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии. Об этом журналистам сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает корреспондент LIGA.net.

"Сегодня в первой половине дня планируем рассмотреть ЦИК", - сказал он.

Арахамия выразил уверенность, что 300 голосов под это решение в зале найдется. "Я думаю, что голосовать будут все фракции, кроме ЕС", - добавил он.

Читайте также: ОПОРА о роспуске ЦИК: Это неприемлемо и дискредитирует Комиссию