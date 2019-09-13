Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сегодня Рада может распустить ЦИК - Арахамия

Сегодня Рада может распустить ЦИК - Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 10:20

Лидер фракции Слуга народа уверен, что Рада сумеет собрать 300 голосов под это решение

Верховная Рада намерена в пятницу, 13 сентября, рассмотреть представление президента Владимира Зеленского об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии. Об этом журналистам сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает корреспондент LIGA.net

"Сегодня в первой половине дня планируем рассмотреть ЦИК", - сказал он.

Арахамия выразил уверенность, что 300 голосов под это решение в зале найдется. "Я думаю, что голосовать будут все фракции, кроме ЕС", - добавил он.

Читайте также: ОПОРА о роспуске ЦИК: Это неприемлемо и дискредитирует Комиссию

Напишите нам
Владимир Зеленский цик Давид Арахамия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 