Рада проголосовала за новый ЦИК: кто в новом составе

Верховная Рада сформировала новый состав Центральной избирательной комиссии, утвердив список кандидатов, предложенный в представлении президента Владимира Зеленского.
За каждого из кандидатов проголосовали больше 226 депутатов.
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В новый состав ЦИК вошли:
Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукарь были членами предыдущего состава ЦИК.
При голосовании отсутствовал Юрий Буглак. По словам нардепов, он находится в командировке за границей. Глава Рады Дмитрий Разумков обратился к нему с просьбой прийти в парламентский комитет по прибытию в Украину.
Справка. ЦИК - это коллегиальный государственный орган, в полномочия которого входит организация и проведение предусмотренных законами Украины выборов и референдумов.
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