Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада проголосовала за новый ЦИК: кто в новом составе

Рада проголосовала за новый ЦИК: кто в новом составе - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 11:22

Народные депутаты поддержали представление президента

Верховная Рада сформировала новый состав Центральной избирательной комиссии, утвердив список кандидатов, предложенный в представлении президента Владимира Зеленского.

За каждого из кандидатов проголосовали больше 226 депутатов. 

Читайте также: День резонансных решений: повестка дня Верховной Рады на сегодня

В новый состав ЦИК вошли:

  1. Боярчук Оксана Борисовна;
  2. Буглак Юрий Александрович;
  3. Гатауллина Елена Аухатовна;
  4. Гевко Андрей Евгеньевич
  5. Глущенко Виктория Анатольевна;
  6. Грень Виталий Вячеславович;
  7. Диденко Олег Николаевич;
  8. Дубовик Сергей Олегович;
  9. Евстигнеев Андрей Сергеевич;
  10. Ефремова Ирина Алексеевна;
  11. Каминская Наталия Васильевна;
  12. Кармаза Александра Александровна;
  13. Любченко Павел Николаевич;
  14. Мирошниченко Юрий Романович;
  15. Перепелюк Владимир Григорьевич;
  16. Плукарь Виталий Владимирович;
  17. Постовой Сергей Александрович;
  18. Фрицкий Юрий Олегович.

Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукарь были членами предыдущего состава ЦИК.

При голосовании отсутствовал Юрий Буглак. По словам нардепов, он находится в командировке за границей. Глава Рады Дмитрий Разумков обратился к нему с просьбой прийти в парламентский комитет по прибытию в Украину.

Справка. ЦИК - это коллегиальный государственный орган, в полномочия которого входит организация и проведение предусмотренных законами Украины выборов и референдумов.

Читайте аналитику: "Что еще не наше?". Зачем Зеленский распустил ЦИК

Напишите нам
цик
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 