Рада проголосовала за новый ЦИК: кто в новом составе

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада сформировала новый состав Центральной избирательной комиссии, утвердив список кандидатов, предложенный в представлении президента Владимира Зеленского.

За каждого из кандидатов проголосовали больше 226 депутатов.

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В новый состав ЦИК вошли:

Боярчук Оксана Борисовна; Буглак Юрий Александрович; Гатауллина Елена Аухатовна; Гевко Андрей Евгеньевич Глущенко Виктория Анатольевна; Грень Виталий Вячеславович; Диденко Олег Николаевич; Дубовик Сергей Олегович; Евстигнеев Андрей Сергеевич; Ефремова Ирина Алексеевна; Каминская Наталия Васильевна; Кармаза Александра Александровна; Любченко Павел Николаевич; Мирошниченко Юрий Романович; Перепелюк Владимир Григорьевич; Плукарь Виталий Владимирович; Постовой Сергей Александрович; Фрицкий Юрий Олегович.

Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукарь были членами предыдущего состава ЦИК.

При голосовании отсутствовал Юрий Буглак. По словам нардепов, он находится в командировке за границей. Глава Рады Дмитрий Разумков обратился к нему с просьбой прийти в парламентский комитет по прибытию в Украину.

Справка. ЦИК - это коллегиальный государственный орган, в полномочия которого входит организация и проведение предусмотренных законами Украины выборов и референдумов.

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