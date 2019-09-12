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Слуга народа хочет большинство в ЦИК

Слуга народа хочет большинство в ЦИК - Фото
Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 15:10

Фракция монобольшинства может предложить квотный принцип при формировании ЦИК

Фракция Слуга народа предложит формировать ЦИК по квотному принципу в случае увольнения нынешнего состава комиссии, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Мы с начала работы этой Рады и во время работы подготовительной группы исповедовали квотный принцип. Он действовал при распределении комитетов, руководящих должностей в комитетах. Думаю, мы предложим коллегам так же квотный принцип, соответственно, тогда будем определяться по арифметике", - заявил Корниенко в ответ на вопрос о том, сколько мест в новом ЦИК получит Слуга народа.

В случае, если фракции предложат больше кандидатур, чем мест в ЦИК, Корниенко допустил проведение рейтингового голосования по каждой кандидатуре.

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цик Александр Корниенко квотный принцип
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