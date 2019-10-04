День резонансных решений: повестка дня Верховной Рады на сегодня

Президиум Верховной Рады (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада может сформировать новый состав Центральной избирательной комиссии, принять во втором чтении девять законопроектов и еще два в первом чтении, а также заслушать премьер-министра Алексея Гончарука о программе деятельности правительства. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

Заседание Рады начнется с голосования за поданный президентом Владимиром Зеленским состав ЦИК. Вчера стал известен список предложенных кандидатур.

Затем парламент рассмотрит во втором чтении девять законопроектов:

- 1009, о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс. Законопроект, в частности, отменяет скандальные "поправки Лозового", дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку независимо от СБУ, отменяет обязанность правоохранителей просить у Рады разрешение на прослушку и обыск депутатов, отменяет государственную монополию на экспертизы в уголовных делах. В первом чтении он был принят голосами 297 нардепов, но во втором чтении случился скандал: фракция Слуга народа не смогла набрать для его принятия 226 голосов, голосование было остановлено спикером Дмитрием Разумковым. Позже глава фракции СН Давид Арахамия назвал провал голосования результатом спецоперации;

- 1008, об органах судейского управления. В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация. Вчера в Евросоюзе высказали обеспокоенность последствиями принятия этого закона;

- 1035-2, отменяет выплаты депутатам, если они прогуливают больше трети заседаний Рады, или половину заседаний комитета, вводит обязательную личную регистрацию на пленарном заседании;

- 1036-1, о внесении депутатских запросов: вводит ограничение на их количество - не больше двух запросов в пленарную неделю;

- 1044-1, о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;

- 1049 и 1051, о введении единого счета для оплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

- 1031, о конфискации незаконных активов чиновников: законопроект восстанавливает ответственность за незаконное обогащение (статья УК о незаконном обогащении была признана неконституционной в феврале);

- 0906, предполагает создание профессионального сержантского корпуса и обеспечение совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО.

После перерыва Рада заслушает премьер-министра о программе деятельности Кабмина и рассмотрит в первом чтении законопроекты 1209 и 1210, об усовершенствовании администрирования налогов.

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