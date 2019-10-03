"Зал Рады – не столовая и не курилка". Разумков отчитал нардепов

Александр Дубинский ест в зале Верховной Рады (скриншот из видео Yan Dobronosov/Facebook)

Спикер парламента Дмитрий Разумков отчитал народных депутатов за то, что они курят и едят в сессионном зале. Об этом передает корреспондент LIGA.net.

Спикер сделал это после того, как, по его словам, к нему обратился с просьбой ряд депутатов.

"Зал Верховной Рады – это не столовая. Это не место курения, в том числе IQOS. Я не видел в зале таблички IQOS Friendly. Так же в зале Верховной Рады не надо удовлетворять другие физиологические потребности", - обратился к нардепам Разумков.

Просьбу Разумкова депутаты встретили смехом и аплодисментами. При этом спикер не уточнил, к кому именно он адресовал свое замечание.

"Не знаю, кого за еду и IQOS, но знаю кого "за другие физиологические потребности", - сообщил LIGA.net один из нардепов Слуги народа, сидящий в зале.