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Рада доработает Избирательный кодекс с учетом правок Зеленского

Рада доработает Избирательный кодекс с учетом правок Зеленского - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.10.2019, 17:45

Президент посчитал ряд положений законопроекта противоречащими Конституции

Избирательный кодекс, принятый Верховной Радой VIII созыва и заветированный президентом Владимиром Зеленским, направлен на доработку, сроки его рассмотрения комитетами увеличены.

"За" проголосовали 270 депутатов, "против" - 1, воздержались - 37, не голосовали 74.

Законопроект предполагает отмену мажоритарной части избирательной системы и введение пропорциональной системы с открытыми списками.

По мнению президента, законопроект содержит положения, противоречащие Конституции. В частности, у Зеленского увидели в новом кодексе "фактическое сохранение составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми спискам".

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