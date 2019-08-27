Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Парубий подписал новый избирательный кодекс: фото

Парубий подписал новый избирательный кодекс: фото - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.08.2019, 17:29

Перед ним закон подписал глава профильного комитета Верховной Рады

Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий подписал новый избирательный кодекс, который предусматривает выборы народных депутатов по системе с открытыми списками. Об этом Парубий сообщил в Twitter.

"Глава профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь подписать закон, и я немедленно подписал избирательный кодекс", - написал он.

Теперь документ должен быть подписан президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также: Новый Избирательный кодекс и "открытые списки": что изменится

Напишите нам
андрей парубий избирательный кодекс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 