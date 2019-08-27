Парубий подписал новый избирательный кодекс: фото

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий подписал новый избирательный кодекс, который предусматривает выборы народных депутатов по системе с открытыми списками. Об этом Парубий сообщил в Twitter.

"Глава профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь подписать закон, и я немедленно подписал избирательный кодекс", - написал он.



Теперь документ должен быть подписан президентом Владимиром Зеленским.

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