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12.07.2019, 06:51

Стефанчук: Избирательный кодекс приняли с нарушением регламента

Стефанчук: Избирательный кодекс приняли с нарушением регламента - Фото
Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель президента в Раде сказал, не знает, будет ли Владимир Зеленский подписывать принятый документ

Новый избирательный кодекс Украины был вынесен с нарушение регламента Верховной Рады. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

По его словам, кодекс должен 4,5 тысяч поправок перед принятием и народные депутаты не ознакомились с текстом. Стефанчук уточнил, что ему неизвестно, будет ли президент подписывать принятый документ.

"Когда кодекс принимают с 18 раза... Будет ли он подписан? Бесспорно, он будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей... ", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что любое решение будет приниматься после того, как изучат этот кодекс.

Стефанчук сказал, что президент выступает за открытые списки и никакого ухода от открытых списков в новой Раде со стороны партии Слуга народа от Зеленского не будет.

11 июля Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс с открытыми списками и проходным барьером на уровне 5%: за это проголосовали 230 народных депутатов.

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Теги: Владимир Зеленский, избирательный кодекс, Руслан Стефанчук, Врховная Рада
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