Рада приняла новый избирательный кодекс

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 11 июля, Верховная Рада приняла новый избирательной кодекс с открытыми списками и проходным барьером на уровне 5%: за это проголосовали 230 народных депутатов.

Рада рассмотрела все 4568 правок. Ни одна не поддержана.

Новый кодекс предусматривает персонифицированное голосование - то самые открытые списки кандидатов. Такая схема выборов потребуют имплементации региональных избирательных округов. На партийных съездах будут утверждать общенациональный список.

На выборах мэров предлагается применить систему абсолютного большинства, а на выборах депутатов сельского/поселкового совета/горсовета (в городах, где избирателей менее 90 000)/райсовета - систему относительного большинства в многомандатных округах.

По новому кодексу, будет 27 избирательных округов (плюс-минус совпадают с областями): крымский округ вольется в херсонский, Киев разделят на два, и также отдельный округ будет в Днепре.

Кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023 года, то есть со следующих плановых парламентских и президентских выборов.

Кроме того, предусмотрена интернет-процедура изменения места голосования.

7 ноября 2017 года Рада поддержала за основу законопроект №3112-1 о проекте избиркодекса. Основные его пункты: открытые списки и проходной барьер на уровне 4%. 29 мая комитет Рады одобрил проект нового избиркодекса. В ЦИК заявили о критической ситуации с предстоящими выборами.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, подписав указ о досрочных выборах 21 июля.