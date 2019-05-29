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29.05.2019, 13:25

Комитет Рады одобрил проект нового Избирательного кодекса

Комитет Рады одобрил проект нового Избирательного кодекса - Фото
Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Было подано более 4600 поправок к проекту кодекса

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады одобрил доработанный проект Избирательного кодекса и предложил парламенту проголосовать документ №3112-1 во втором чтении. Об этом у себя в Facebook сообщил глава подкомитета Руслан Сидорович.

"Последний барьер перед вынесением кодекса в сессионный зал преодолен", - уточнил нардеп.

Все участники комитета поддержали предложение главы рабочей группы Александра Черненко передать законопроект в сессионный зал.

7 ноября 2017 года Рада поддержала за основу законопроект №3112-1 о проекте Избирательного кодекса. Основные его пункты: открытые списки и проходной барьер на уровне 4%. Вчера, 28 мая, спикер парламента Андрей Парубий призвал коллег по Раде безотлагательно рассмотреть обновленный кодекс.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, подписав указ о досрочных выборах 21 июля. Еще осенью 2018-го ЕС напоминал Раде о серьезных проблемах с выборами 2019 года.

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Теги: верховная рада, выборы, избирательный кодекс
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