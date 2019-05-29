Комитет Рады одобрил проект нового Избирательного кодекса

Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады одобрил доработанный проект Избирательного кодекса и предложил парламенту проголосовать документ №3112-1 во втором чтении. Об этом у себя в Facebook сообщил глава подкомитета Руслан Сидорович.

"Последний барьер перед вынесением кодекса в сессионный зал преодолен", - уточнил нардеп.

Все участники комитета поддержали предложение главы рабочей группы Александра Черненко передать законопроект в сессионный зал.

7 ноября 2017 года Рада поддержала за основу законопроект №3112-1 о проекте Избирательного кодекса. Основные его пункты: открытые списки и проходной барьер на уровне 4%. Вчера, 28 мая, спикер парламента Андрей Парубий призвал коллег по Раде безотлагательно рассмотреть обновленный кодекс.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, подписав указ о досрочных выборах 21 июля. Еще осенью 2018-го ЕС напоминал Раде о серьезных проблемах с выборами 2019 года.