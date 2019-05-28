Парубий просит безотлагательно рассмотреть Избирательный кодекс

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После решения комитета по вопросам правовой политики новый Избирательный кодекс сразу вынесут на рассмотрение депутатов перед досрочными выборами в Верховную Раду. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий сегодня, 28 мая.

Он призвал комитет собраться сегодня для рассмотрения кодекса.

"Завтра мы не сможем рассматривать без решения комитета. Если у вас есть политическая воля - соберите комитет сегодня", - подчеркнул Парубий.

Решение по поводу кодекса комитет должен вынести завтра. "И безотлагательно, подчеркну, безотлагательно, я поставлю на рассмотрение избирательный кодекс по открытым спискам. Я убежден, что мы сможем принять его всем залом. Мы за открытые списки и против закрытых", - сказал председатель парламента.

Ранее Парубий заявил, что у Зеленского врут насчет встречи с лидерами фракций на Банковой, где договаривались о правилах досрочных выборов.

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