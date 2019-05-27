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27.05.2019, 11:45

Парубий сообщил, когда рассмотрят внедрение открытых списков

Парубий сообщил, когда рассмотрят внедрение открытых списков - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Рассмотрение кодекса, предусматривающего открытые списки, состоится не раньше следующей пленарной недели, предупредил спикер

Рассмотрение Избирательного кодекса, предусматривающего открытые списки на выборах, состоится не раньше следующей пленарной недели. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, открывая заседание согласительного совета.

Парубий отметил необходимость принятия Избирательного кодекса, который предусматривает введение открытых списков на выборах. Он дал поручение главе комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия немедленно подготовить к рассмотрению во втором чтении законопроект N3112-1, который предусматривает внедрение открытых списков. По его словам, рабочая комиссия по этому поводу собиралась уже несколько раз.

"Очевидно, на этой неделе мы не сможем начать, но со следующей пленарной недели мы сможем начать рассмотрение Избирательного кодекса об открытых списках", - отметил он.

Президент Владимир Зеленский ранее сегодня выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои обязанности по организации избирательного процесса.

24 мая в ЦИК сообщили, что не могут обеспечить подготовку к парламентским выборам в соответствии с действующим законодательством в сфере публичных закупок. Комиссия обратилась в Минэкономразвития и попросила безотлагательно предоставить предложения для урегулирования публичных закупок.

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Теги: выборы, верховная рада, андрей парубий, открытые списки
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