В ЦИК заявили, что не могут обеспечить подготовку к выборам

Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Центральной избирательной комиссии заявили, что не могут обеспечить подготовку к парламентским выборам в соответствии с действующим законодательством в сфере публичных закупок. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сегодня, 24 мая состоялось очередное заседание ЦИК, которое провела глава комиссии Татьяна Слипачук.

"ЦИК обратилась к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров относительно необходимости неотложного принятия Верховной Радой закона Украины о внесении изменений в закон Украины о публичных закупках", - говорится в сообщении.

Также комиссия обратилась в Министерство экономического развития и торговли и попросила безотлагательного предоставить предложения для урегулирования вопросов осуществления публичных закупок.

"Решение принято в связи с тем, что, учитывая нехватку времени для проведения процедур закупок во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 и возможные риски отмены указанных процедур закупок, комиссия лишена возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов в соответствии с действующим законодательством Украины в сфере публичных закупок", - говорится в сообщении.

23 мая первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов заявил, что для того, чтобы ЦИК купила все необходимое для обеспечения проведения внеочередных выборов в парламент, не нужны изменения в законодательство о закупках.