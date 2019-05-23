Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.05.2019, 19:57

Выборы в Раду: В Минэкономики считают, что у ЦИК нет проблем

Выборы в Раду: В Минэкономики считают, что у ЦИК нет проблем - Фото
Максим Нефьодов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Закон не надо менять под каждые выборы, сказал первый замминистра экономического развития и торговли

Для того, чтобы Центральная избирательная комиссия купила все необходимое для обеспечения проведения внеочередных выборов в парламент не нужны изменения в законодательство о закупках. Об этом сказал первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в эфире 112 Украина.

"Мне неизвестны какие-либо причины, не позволияющие ЦИК провести закупки вовремя. Для этого не надо менять закон, закон предусматривает проведение выборов, как и закупку, например, топлива для Укрзализныци или оружия для наших солдат, его не надо менять под каждые выборы. Мы не вносили изменений для проведения выборов президента Украины и пока не понимаем, зачем нужны изменения на этих внеочередных выборах", - сказал Нефедов.

Он напомнил, что ЦИК делает крупные закупки на центральном уровне, это касается печати бюллетеней и доставки их на участке. Печатью занимается Полиграфкомибант Украины. Также есть отдельные небольшие закупки окружных избирательных комиссий, проведение которых может занимать несколько дней.

Ранее сегодня в ЦИК пожаловались, что напечатать бюллетени по действующей системе госзакупок в срок не успеют: есть ряд проблем, связанный с законом о публичных закупках. Глава ЦИК Татьяна Слипачук сказала, что если не будут внесены изменения, комиссия не успеет уложиться в 58 дней, чтобы пройти все процедуры публичных закупок.

Отправить:
Распечатать:
Теги: максим нефьодов, выборы, цик, верховная рада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 