Выборы в Раду: В Минэкономики считают, что у ЦИК нет проблем

Максим Нефьодов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Для того, чтобы Центральная избирательная комиссия купила все необходимое для обеспечения проведения внеочередных выборов в парламент не нужны изменения в законодательство о закупках. Об этом сказал первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в эфире 112 Украина.

"Мне неизвестны какие-либо причины, не позволияющие ЦИК провести закупки вовремя. Для этого не надо менять закон, закон предусматривает проведение выборов, как и закупку, например, топлива для Укрзализныци или оружия для наших солдат, его не надо менять под каждые выборы. Мы не вносили изменений для проведения выборов президента Украины и пока не понимаем, зачем нужны изменения на этих внеочередных выборах", - сказал Нефедов.

Он напомнил, что ЦИК делает крупные закупки на центральном уровне, это касается печати бюллетеней и доставки их на участке. Печатью занимается Полиграфкомибант Украины. Также есть отдельные небольшие закупки окружных избирательных комиссий, проведение которых может занимать несколько дней.

Ранее сегодня в ЦИК пожаловались, что напечатать бюллетени по действующей системе госзакупок в срок не успеют: есть ряд проблем, связанный с законом о публичных закупках. Глава ЦИК Татьяна Слипачук сказала, что если не будут внесены изменения, комиссия не успеет уложиться в 58 дней, чтобы пройти все процедуры публичных закупок.