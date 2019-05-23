Завтра стартует избирательная кампания в Раду: у ЦИК проблемы

Избирательная парламентская кампания начинается с 24 мая, и для этого не нужна отмашка Центризбиркома. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.
Старт кампании, уточнила она, происходит на следующий день после публикации указа президента о роспуске парламента. Его напечатали сегодня в газете Урядовий кур'єр.
Таким образом, с завтрашнего дня в ЦИК готовы принимать документы, но напечатать бюллетени по действующей системе госзакупок в срок не успеет: есть ряд проблем, связанный с законом о публичных закупках.
"Президент, парламент а также политические партии и кандидаты в депутаты, которые планируют принять участие в выборах, должны осознавать ответственность за легитимность избирательного процесса и его результата", - добавила Слипачук.
По ее словам, если не будут внесены изменения, комиссия не успеет уложиться в 58 дней, чтобы пройти все процедуры публичных закупок.
"Мы ждем от президента, Верховной Рады, Кабинета министров немедленных решений, которые позволят провести внеочередные выборы 21 июля в соответствии с законом Украины", - отметила Слипачук.
Тема дня. Зеленский проиграл первый бой в Раде. Почему?
20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады вчера закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента отреагировали на это крылатым выражением.
Сегодня правозащитник заявил, что обжаловал роспуск, но в Верховном суде сказали LIGA.net, что ничего об этом не знают.