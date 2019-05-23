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23.05.2019, 13:13

Завтра стартует избирательная кампания в Раду: у ЦИК проблемы

Завтра стартует избирательная кампания в Раду: у ЦИК проблемы - Фото
Центральная избирательная комиссия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предвыборная кампания парламентских выборов, назначенных на 21 июля, стартует 24 мая, однако у ЦИК "есть ряд вопросов" по законодательству

Избирательная парламентская кампания начинается с 24 мая, и для этого не нужна отмашка Центризбиркома. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Старт кампании, уточнила она, происходит на следующий день после публикации указа президента о роспуске парламента. Его напечатали сегодня в газете Урядовий кур'єр.

Таким образом, с завтрашнего дня в ЦИК готовы принимать документы, но напечатать бюллетени по действующей системе госзакупок в срок не успеет: есть ряд проблем, связанный с законом о публичных закупках.

"Президент, парламент а также политические партии и кандидаты в депутаты, которые планируют принять участие в выборах, должны осознавать ответственность за легитимность избирательного процесса и его результата", - добавила Слипачук.

По ее словам, если не будут внесены изменения, комиссия не успеет уложиться в 58 дней, чтобы пройти все процедуры публичных закупок.

"Мы ждем от президента, Верховной Рады, Кабинета министров немедленных решений, которые позволят провести внеочередные выборы 21 июля в соответствии с законом Украины", - отметила Слипачук.

Тема дня. Зеленский проиграл первый бой в Раде. Почему?

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады вчера закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента отреагировали на это крылатым выражением.

Сегодня правозащитник заявил, что обжаловал роспуск, но в Верховном суде сказали LIGA.net, что ничего об этом не знают.

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Теги: верховная рада, выборы, цик, роспуск, татьяна слипачук
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