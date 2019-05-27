Зеленский обратился к Верховной Раде

Владимир Зеленский (фото - АП)

Президент Владимир Зеленский у себя в Facebook призвал депутатов в течение следующих двух месяцев не использовать трибуну парламента "для личного пиара", а голосовать за зарегистрированные законопроекты.

"...У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами", - написал Зеленский.

Он также выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои обязанности по организации избирательного процесса.

24 мая в ЦИК сообщили, что не могут обеспечить подготовку к парламентским выборам в соответствии с действующим законодательством в сфере публичных закупок. Комиссия обратилась в Минэкономразвития и попросила безотлагательно предоставить предложения для урегулирования публичных закупок.