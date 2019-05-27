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27.05.2019, 11:42

Парубий утверждает, что у Зеленского врут о встрече на Банковой

Парубий утверждает, что у Зеленского врут о встрече на Банковой - Фото
Андрей Парубий и Оксана Сыроид на встрече с Зеленским в АП (фото - president.gov.ua)

Председатель Верховной Рады призвал в свидетели лидеров фракций, которые были на встрече с президентом на прошлой неделе

Спикер парламента Андрей Парубий требует от Администрации президента показать стенограмму консультаций на Банковой на прошлой неделе, так как там "не было никакого компромисса, ни тем более консенсуса" по поводу закрытых списков под выборы в Раду. Об этом он заявил на заседании согласительного совета.

Парубий обратил внимание представителя президента в Раде Руслана Стефанчука, что на сайте главы государства был размещен его комментарий о том, что "участники встречи согласовали компромиссное решение - поддержать изменения в действующий закон, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%".

"К сожалению, эта цитата использована для того, чтобы в очередной раз дискредитировать украинский парламент", - сказал он и процитировал далее сообщение на сайте АП: "Вопросы, по которым накануне был консенсус об их включении в повестку дня, не нашли поддержки народных депутатов".

Парубий полагает, что стенограмму покажут в ближайшие дни. По его словам, еще неделю назад он подал запрос, чтобы ее стенограмма была передана всем участникам встречи.

Ранее то же самое сказала и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады вчера закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента отреагировали на это крылатым выражением.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, андрей парубий, выборы, администрация президента, банковая, стенограмма, Руслан Стефанчук
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