Зеленского призвали выложить стенограмму встречи на Банковой

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

уточнено

Позавчерашнее совещание глав парламентских фракций у президента Владимира Зеленского на Банковой было формальностью, так как глава государства до того уже принял "незаконное решение" о роспуске Верховной Рады. Об этом у себя в Facebook написала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Во время консультаций было очевидно, что решение (о роспуске, - ред.) принято и эта встреча - формальность. С точки зрения законности - оснований для роспуска Рады нет", - заявила нардеп.

Она также призвала Администрацию президента обнародовать стенограмму встречи с лидерами фракций. "Это было бы правильно", - считает Геращенко.

Нажмите, чтобы увеличить:

Фото: пресс-служба президента

Экс-участник минских переговоров пишет, что готова передать новой власти всю информацию о заложниках у боевиков и политзаключенных в РФ.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады вчера закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента отреагировали на это крылатым выражением.

Тема дня. Зеленский проиграл первый бой в Раде. Почему?