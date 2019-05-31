Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 10:50

ЦИК: Ситуация с подготовкой ко внеочередным выборам критическая

ЦИК: Ситуация с подготовкой ко внеочередным выборам критическая - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия ожидает скорейшего внесения изменений в закон о госзакупках, чтобы напечатать бюллетени

ЦИК ожидает скорейшего внесения изменений в закон о госзакупках или принятия в установленном законом порядке иного нормативного акта для своевременного проведения выборов в Верховную Раду. Об этом говорится в заявлении комиссии.

ЦИК подчеркивает, что именно Минэкономразвития как государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в области публичных закупок, должен был давно учесть многочисленные обращения для внесения соответствующих изменений в законодательство, что позволило бы избежать критической ситуации с подготовкой к внеочередным выборам.

"Центральная избирательная комиссия приветствует любые шаги, направленные на решение проблемы с организацией публичных закупок для обеспечения начатого избирательного процесса, и ожидает скорейшего внесения изменений в закон Украины "О публичных закупках" или принятия в установленном законом порядке иного нормативного акта, который комплексно решит упомянутую проблему, что относится к компетенции органов государственной власти, ответственных за реализацию государственной политики в сфере публичных закупок и контроль использования средств государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении.

29 мая рабочая группа должны была собраться и согласовать изменения, которые позволят быстро провести госзакупки.

27 мая сообщалось, что Центризбирком не успевает напечатать бюллетени к выборам.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, выборы, цик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 