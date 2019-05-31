ЦИК: Ситуация с подготовкой ко внеочередным выборам критическая

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ЦИК ожидает скорейшего внесения изменений в закон о госзакупках или принятия в установленном законом порядке иного нормативного акта для своевременного проведения выборов в Верховную Раду. Об этом говорится в заявлении комиссии.

ЦИК подчеркивает, что именно Минэкономразвития как государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в области публичных закупок, должен был давно учесть многочисленные обращения для внесения соответствующих изменений в законодательство, что позволило бы избежать критической ситуации с подготовкой к внеочередным выборам.

"Центральная избирательная комиссия приветствует любые шаги, направленные на решение проблемы с организацией публичных закупок для обеспечения начатого избирательного процесса, и ожидает скорейшего внесения изменений в закон Украины "О публичных закупках" или принятия в установленном законом порядке иного нормативного акта, который комплексно решит упомянутую проблему, что относится к компетенции органов государственной власти, ответственных за реализацию государственной политики в сфере публичных закупок и контроль использования средств государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении.

29 мая рабочая группа должны была собраться и согласовать изменения, которые позволят быстро провести госзакупки.

27 мая сообщалось, что Центризбирком не успевает напечатать бюллетени к выборам.