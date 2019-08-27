Парубий рассказал, когда подпишет новый избирательный кодекс

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Избирательный кодекс с открытыми списками полностью готов к подписанию, сообщил спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий сегодня на брифинге.

"По состоянию на сегодня кодекс полностью готов к подписи, я готов в любую секунду его подписать, мы ждем только подписи главы комитета (Правовой политики и правосудия - ред.)", - заявил Парубий.

Главой комитета парламента по вопросам правовой политики и правосудия является Руслан Князевич. По словам Парубия, он находился в официальном отпуске, из которого возвращается сегодня. Спикер выразил надежду, что Князевич, не откладывая, подпишет кодекс, что позволит подписать его самому Парубию.

"Я рассчитываю, что уже завтра избирательный кодекс с региональными открытыми списками будет подписан и передан президенту на окончательное утверждение", - заявил он.

Читайте также: Новый Избирательный кодекс и "открытые списки": что изменится