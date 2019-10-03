Рада отклонила законопроект о принудительной химической кастрации

Верховная Рада согласилась с вето президента Владимира Зеленского и отклонила законопроект о введении принудительной химической кастрации за сексуальные преступления против несовершеннолетних и создание открытого реестра осужденных за это лиц.
За то, чтобы отклонить законопроект №0977, проголосовали 238 депутатов.
- 11 июля закон авторства бывшего нардепа от фракции Радикальная партия Олега Ляшко о принудительной кастрации был принят Верховной Радой.
- Согласно проекту, наказание заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов с целью уменьшить либидо и сексуальную активность.
- Проектом также было предусмотрено создание публичного реестра лиц, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
- Документ подвергся жесткой критике со стороны медиков и правозащитников.
- 4 сентября Зеленский наложил на него вето.