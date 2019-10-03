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Рада отклонила законопроект о принудительной химической кастрации

Рада отклонила законопроект о принудительной химической кастрации - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба президента)
03.10.2019, 18:40

Ранее президент ветировал этот документ

Верховная Рада согласилась с вето президента Владимира Зеленского и отклонила законопроект о введении принудительной химической кастрации за сексуальные преступления против несовершеннолетних и создание открытого реестра осужденных за это лиц.

За то, чтобы отклонить законопроект №0977, проголосовали 238 депутатов.

  • 11 июля закон авторства бывшего нардепа от фракции Радикальная партия Олега Ляшко о принудительной кастрации был принят Верховной Радой.
  • Согласно проекту, наказание заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов с целью уменьшить либидо и сексуальную активность.
  • Проектом также было предусмотрено создание публичного реестра лиц, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
  • Документ подвергся жесткой критике со стороны медиков и правозащитников.
  • 4 сентября Зеленский наложил на него вето.
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