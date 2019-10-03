Рада отклонила законопроект о принудительной химической кастрации

Верховная Рада (Фото: пресс-служба президента)

Верховная Рада согласилась с вето президента Владимира Зеленского и отклонила законопроект о введении принудительной химической кастрации за сексуальные преступления против несовершеннолетних и создание открытого реестра осужденных за это лиц.

За то, чтобы отклонить законопроект №0977, проголосовали 238 депутатов.