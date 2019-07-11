Рада приняла в первом чтении законопроект о кастрации педофилов

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Верховная Рада приняла за основу законопроект №6607 о химической кастрации осужденных за сексуальное насилие над детьми, которым, кроме кастрации, предлагается создать реестр таких осужденных и увеличить срок наказания для них.

Доработанный законопроект представили в мае.

Он предлагает применять химическую кастрацию к лицам, которые имеют диагноз "педофилия", не имеют противопоказаний для применения такой процедуры по состоянию здоровья, и добровольно согласятся на эту процедуру. Кроме того, необходимо решение суда по согласованию применения процедуры.

Также предлагается создание единого реестра преступников, осужденных за сексуальные преступления против детей. Реестр будет закрытым.

Кроме того документ предполагает усиление ответственности за такие преступления. За изнасилование ребенка - наказание в виде заключения от 12 до 15 лет, а за повторное - пожизненное лишение свободы.

19 июня в селе Ивановка Одесской области на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко. Как оказалось, ее убил 22-летний односельчанин после попытки изнасилования. Подробности об этом жестоком преступлении рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.