Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.07.2019, 15:01

Рада приняла в первом чтении законопроект о кастрации педофилов

Рада приняла в первом чтении законопроект о кастрации педофилов - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Авторы документа предлагают также создать реестр осужденных за сексуальное насилие над детьми

дополнено

Верховная Рада приняла за основу законопроект №6607 о химической кастрации осужденных за сексуальное насилие над детьми, которым, кроме кастрации, предлагается создать реестр таких осужденных и увеличить срок наказания для них.

Доработанный законопроект представили в мае.

Он предлагает применять химическую кастрацию к лицам, которые имеют диагноз "педофилия", не имеют противопоказаний для применения такой процедуры по состоянию здоровья, и добровольно согласятся на эту процедуру. Кроме того, необходимо решение суда по согласованию применения процедуры.

Также предлагается создание единого реестра преступников, осужденных за сексуальные преступления против детей. Реестр будет закрытым.

Кроме того документ предполагает усиление ответственности за такие преступления. За изнасилование ребенка - наказание в виде заключения от 12 до 15 лет, а за повторное - пожизненное лишение свободы.

19 июня в селе Ивановка Одесской области на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко. Как оказалось, ее убил 22-летний односельчанин после попытки изнасилования. Подробности об этом жестоком преступлении рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, педофилия, кастрация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 